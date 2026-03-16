Врач Тополев предупредил, что тотальный Альцгеймер может стать новой глобальной проблемой после рака

Врач-эксперт Сергей Тополев сообщил РИАМО, что в случае создания вакцины против рака следующим вызовом для медицины может стать тотальный Альцгеймер. По его словам, соответствующие препараты могут стать общедоступными уже в 2026 году.

Тополев подчеркнул, что пока медицина не может предложить решения проблемы нейродегенерации с помощью вакцин или таблеток.

«Медицина лишь меняет сценарий финала, но не отменяет его», — привел слова врача сайт NEWS.ru.

Кроме того, специалист указал на необходимость решения проблемы сердечно-сосудистых заболеваний.