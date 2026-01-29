Естественный процесс эволюции: миру грозит новая пандемия — что на этот раз?

Онищенко предупредил о риске пандемии гриппа через 9-10 лет

Новая масштабная пандемия может наступить через 9-10 лет. Такой прогноз озвучил в беседе с ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

По его мнению, вероятной причиной следующей глобальной вспышки станет вирус гриппа.

«Сегодня США и вся Европа горят от гриппа. Так что, конечно, будет. Это естественный процесс эволюции», — пояснил эксперт.

Онищенко напомнил о недавней пандемии COVID-19. Впервые вспышку коронавируса зафиксировали в китайском Ухане в декабре 2019 года. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта 2020-го. Официально она завершилась 5 мая 2023 года.

Эпидемиологи считают, что цикличность пандемий — естественное явление, связанное с постоянной мутацией вирусов и глобализацией.

Ранее в США начала распространяться опасная форма аденовируса. Эксперты отметили, что по ряду параметров эта инфекция выглядит опаснее COVID-19.