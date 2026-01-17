Опаснее ковида. В США заявили о росте новой вирусной инфекции

В США зафиксировали рост распространения опасной формы аденовируса. Об этом сообщил портал American Focus .

Авторы публикации отметили, что инфекция по ряду параметров выглядит опаснее COVID-19.

Врачи часто принимают новый тип вируса за обычные ОРВИ или грипп. При этом аденовирус быстро поражает дыхательную систему, глаза, почки и другие жизненно важные органы. Кроме того, он легко переходит от человека к человеку и особенно активно распространяется в прохладное время года.

Власти США выразили тревогу и просили отнестись к ситуации серьезно. Они заявили о риске новой глобальной пандемии по образцу COVID-19.

По оценкам медиков, аденовирус стал одним из ключевых факторов резкого роста заболеваемости гриппом: в этом сезоне в Соединенных Штатах насчитали около семи миллионов случаев заболевания, порядка 81 тысячи госпитализаций и примерно три тысячи смертей.

Специалисты начали расследовать происхождение вируса. Допускают и версию об искусственном создании патогена как элемента биологического оружия.

Ранее Роспотребнадзор напомнил о мерах профилактики вирусных заболеваний. По данным ведомства, с 5 по 11 января заболеваемость ОРВИ и гриппом в Подмосковье не превысила пороговых значений.