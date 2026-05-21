Эпидемия гонореи и сифилиса накрыла Европу

Заболеваемость инфекциями, передающимися половым путем, подскочила в Европе до рекордного уровня за счет сифилиса и гонореи. В пресс-службе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний указали на необходимость принять срочные меры.

«За последние 10 лет наблюдается рост числа инфекций, передающихся половым путем, и в 2024 году этот показатель достиг рекордно высокого уровня», — сказал руководитель профильного отдела Бруно Чианчио.

В 2024 году врачи выявили 106 331 случай гонореи по всей Европе, что на 303% больше, чем девятью годами ранее. Количество случаев сифилиса за тот же период увеличилось более чем вдвое и составило 45 577 случаев.

Хламидиоз остался наиболее часто регистрируемой инфекцией, передающейся половым путем, — 213 443 случая. В 3490 случаях анализы показали лимфогранулематоз.

Чианчио особенно встревожила статистика по врожденному сифилису. В период с 2023 по 2024 год произошло почти двукратное увеличение количества случаев, когда дети от инфицированных родителей получали это серьезное заболевание с первых дней жизни.

Без лечения такие инфекции могут вызвать серьезные осложнения, вплоть до бесплодия, проблем с сердцем и нервной системой. Поэтому ECDC призвал принять срочные меры, чтобы предотвратить распространение ИППП, в том числе среди женщин репродуктивного возраста.

Ранее в Китае выявили «супергонорею», которая не поддавалась лечению обычными антибиотиками. Врачи заявили о необходимости разработать новые препараты.