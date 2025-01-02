Вспышку сифилиса зафиксировали в аргентинском ФК «Бока Хуниорс»

В аргентинском футбольном клубе «Бока Хуниорс» зафиксировали вспышку сифилиса. Инфекцию выявили во время планового медицинского осмотра, сообщило издание El Ancasti.
Игроки проходили медосмотр в частной клинике в районе Сааведра в Буэнос-Айресе. Сифилис нашли в крови трех футболистов. В клубе не разглашают их имена, однако это вызвало беспокойство, несмотря на попытки руководства скрыть информацию.
Археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге по итогам исследования останков древних людей выяснили, что источником происхождения сифилиса является Южная Америка. До этого ученые находили следы бледной трепонемы в останках людей в странах Европы.
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