Вспышку сифилиса зафиксировали в аргентинском ФК «Бока Хуниорс»

В аргентинском футбольном клубе «Бока Хуниорс» зафиксировали вспышку сифилиса. Инфекцию выявили во время планового медицинского осмотра, сообщило издание El Ancasti .

Игроки проходили медосмотр в частной клинике в районе Сааведра в Буэнос-Айресе. Сифилис нашли в крови трех футболистов. В клубе не разглашают их имена, однако это вызвало беспокойство, несмотря на попытки руководства скрыть информацию.

Археогенетики Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге по итогам исследования останков древних людей выяснили, что источником происхождения сифилиса является Южная Америка. До этого ученые находили следы бледной трепонемы в останках людей в странах Европы.