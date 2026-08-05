Эндокринологи предупредили, что жара обостряет болезни щитовидки и диабет

В жару многие чувствуют упадок сил, потому что духота и перегревы влияют на гормональный фон. Эндокринологи рассказали URA.RU , как зной влияет на самочувствие и какие симптомы нельзя игнорировать.

Из-за жары организм быстрее теряет жидкость, поэтому может острее реагировать на нарушения работы щитовидной железы или колебания уровня глюкозы. Например, при гипертиреозе высокая температура усиливает сердцебиение, дрожь, потливость и тревожность. Перегрев способен ухудшить состояние, поэтому такие симптомы не стоит списывать лишь на погоду.

При гипотиреозе жара вызывает слабость, сонливость и отечность. Обезвоживание может дополнительно замедлять обменные процессы, из-за чего привычные повседневные дела требуют больше сил. В жару рекомендуется избегать долгого нахождения на солнце, выбирать легкую закрытую одежду для прогулок и не менять самостоятельно назначенные врачом препараты.

Людям с диабетом жара грозит двойным риском. Потеря жидкости влияет на уровень глюкозы в крови, а высокая температура способна испортить инсулин и тест-полоски. Пациентам с диабетом важно пить воду небольшими порциями в течение дня и контролировать уровень сахара по рекомендации врача.

Жара также мешает выработке мелатонина — гормона сна. Если в спальне светло и душно, человек хуже засыпает, чаще просыпается ночью и чувствует сонливость днем. Для полноценного отдыха полезно проветривать комнату в прохладные часы и поддерживать в спальне температуру около 19–22 градусов.

В жару особенно важно следить за самочувствием людям с эндокринными заболеваниями, сердечно-сосудистыми проблемами и диабетом. Если слабость не проходит после отдыха, охлаждения и питья воды, необходимо обратиться к врачу. Высокий пульс и спутанность сознания — повод вызывать скорую помощь.