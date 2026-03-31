Эндокринолог Закирова назвала генетическую предрасположенность и образ жизни основными причинами диабета

Врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова в разговоре с сайтом NEWS.ru сообщила, что диабет II типа не появляется внезапно из-за пары шоколадок в день, а развивается постепенно под воздействием комплекса факторов.

По словам специалиста, основными причинами заболевания являются генетическая предрасположенность и образ жизни. Закирова подчеркнула, что хотя ежедневное употребление сладостей может влиять на уровень сахара в крови и способствовать набору веса, это не означает, что одна порция сладкого за завтраком или обедом приведет к диабету.

Если рацион сбалансирован, человек ведет активный образ жизни и контролирует вес, то риск развития заболевания невелик, добавила доктор.