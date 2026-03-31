Эндокринолог Цыганкова отметила, что контроль массы тела поможет минимизировать риск развития сахарного диабета

Главный эндокринолог Приморского края и заведующая Приморским краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Ольга Цыганкова в беседе с РИА «Новости» поделилась рекомендациями по снижению риска развития сахарного диабета.

Врач советует придерживаться следующих мер предосторожности: нормализовать вес и тщательно следить за массой тела в дальнейшем, строго соблюдать принципы здорового питания с ограничением легкоусвояемых углеводов. Также важно регулярно заниматься физическими упражнениями, отметил сайт «Свободная Пресса».

Дополнительными мерами профилактики являются отказ от курения и алкоголя, а также регулярное обследование на содержание сахара в крови.