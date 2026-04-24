Эндокринолог объяснил, почему сложно худеть после 35 лет

Эндокринолог Троицкая: после 35 лет метаболизм не замедляется

После 35 лет процессы похудения кажутся более сложными, но метаболизм никак на этот процесс не влияет. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Ирина Троицкая.

«Долгое время считалось, что после 35 лет организм начинает накапливать лишний вес из-за неизбежного замедления обмена веществ. Однако базальная скорость метаболизма остается стабильной на протяжении всего взрослого периода — от 20 до 60 лет», — рассказала специалист.

Она назвала мифом замедление метаболизма. Факт набора веса с 35 лет связан с изменением уровня физической активности, перестройкой гормональной системы, стрессом и низким качеством сна.

Эндокринолог напомнила, что с возрастом человек начинает терять по 3–5% мышечной массы каждые 10 лет. Этот процесс называют саркопенией, в той или иной степени с ним сталкивается каждый.

