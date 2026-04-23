Нутрициолог Желянина отметила пользу крапивы при снижении веса

Нутрициолог Елена Желянина поделилась информацией о пользе крапивы и одуванчиков для здоровья человека. Об этом сообщил aif.ru .

По словам эксперта, включение зелени этих растений в рацион может способствовать похудению.

«Если вы хотите мягко скорректировать вес, просто добавьте в каждый прием пищи горсть зелени крапивы или одуванчика», — посоветовала специалист.

Она пояснила, что горечь одуванчика стимулирует выработку желудочного сока, благодаря чему насыщение наступает быстрее и меньшими порциями. Крапива же помогает стабилизировать уровень глюкозы в крови и уменьшает тягу к сладким и вредным продуктам, добавил сайт KP.RU.