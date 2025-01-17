Несахарный диабет — это заболевание, характеризующееся нарушением процесса всасывания воды и концентрации мочи в почках. Один из ранних симптомов — сильная жажда, которую невозможно утолить. Пациенты с таким диагнозом могут выпивать от трех до 20 литров воды в сутки, рассказала эндокринолог Камиля Табеева в беседе с «Газетой.ru».
Другим признаком недуга служат частые и обильные мочеиспускания, которые могут происходить как днем, так и ночью. Сухость кожи, хроническая усталость и даже запоры также указывают на недостаток жидкости в организме.
Табеева подчеркнула, что несахарный диабет способен привести к серьезным почечным заболеваниям, так как соответствующий орган работает в усиленном режиме. В некоторых случаях обезвоживание повышает риск тромбообразования, добавил сайт KP.RU.
Производство противолежневых подушек для госпиталей открыли в Балашихе
Носовихинское шоссе в Балашихе реконструируют в 2027 году
Автобусные остановки отремонтировали еще в 8 округах Подмосковья
СК проверит певца Итляшева после жалоб девочек-подростков на домогательства
Содержание торговых точек и общественных пространств проверили в Балашихе
Более 40 тысяч человек посетили женскую консультацию в Балашихе в 2024 году
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте