Эндокринолог Садовская посоветовала отказаться от сладкой выпечки и хлопьев на завтрак

Эндокринолог Виктория Садовская сообщила в беседе с Lenta.ru , что привычные для многих россиян завтраки могут отрицательно сказываться на пищеварении и обмене веществ.

По мнению специалиста, на завтрак не стоит употреблять жирные, жареные и высококалорийные блюда, такие как фастфуд, колбаса и сладкая выпечка. Эти продукты создают повышенную нагрузку на пищеварительную систему и могут влиять на работу нижнего пищеводного сфинктера, увеличивая риск возникновения изжоги.

Врач отметила, что продукты с высоким содержанием простых углеводов, включая сладости и готовые сладкие хлопья, также не лучший выбор для начала дня. Они быстро повышают уровень глюкозы в крови, но затем уровень также быстро снижается, что может способствовать развитию нарушений обмена веществ и повышению риска преддиабета и сахарного диабета, добавило радио «КП».