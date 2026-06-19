Эндокринолог Рау развеяла миф о том, что ужин после 18:00 вреден

Эндокринолог Майра Рау развеяла миф о том, что ужин после 18:00 вреден. Она подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» , что время последнего приема пищи должно зависеть от режима сна.

Врач отметила, что последний плотный прием пищи рекомендуется совершать за три-четыре часа до сна. Это означает, что время ужина должно быть адаптировано под индивидуальный график человека.

«Можно есть все что угодно — в том смысле, что мы складываем здоровые тарелки, которые должны включать углеводы, белки, овощи и фрукты при каждом приеме пищи. И такую же тарелочку вы можете организовать вечером в 23:00», — сказала Майра Рау.

Врач также обратила внимание на уровень голода и предыдущие приемы пищи. Если человек уже поужинал, но чувствует легкий голод, можно выпить ряженку или кефир. А если ужин был пропущен, то следует съесть полноценный прием пищи, например, кусочек курицы с рисом и салатом, передает RT.