Эндокринолог рассказала о проблеме ожирения детей в России

Эндокринолог Васюкова: каждый третий подросток в России имеет диагноз «ожирение»

Каждый третий подросток и каждый 10-й первоклассник в России имеет диагноз «ожирение». Такую статистику на пресс-конференции в Москве озвучила руководитель Центра лечения и профилактики метаболических заболеваний и ожирения НМИЦ эндокринологии Минздрава России Ольга Васюкова, ее слова привело РИА «Новости» .

Она отметила, что детское ожирение стало самым частым эндокринным заболеванием не только в России, но и во всем мире.

«Каждый 10-й первоклассник в нашей стране, каждый третий подросток в нашей стране имеет диагноз ожирения и почти каждый третий-четвертый в любом возрасте имеет диагноз избыточной массы тела», — отметила эндокринолог.

Во взрослом возрасте 80% таких детей остаются с проблемами лишнего веса. Ожирение у детей является независимым фактором риска ранней сердечно-сосудистой смертности. В пяти-семилетнем возрасте детская пухлость воспринимается хорошо и умильно, но такой ребенок «запрограммировано будет иметь меньшую продолжительность жизни», отметила Васюкова.

За последние 30 лет число взрослых с лишним весом в мире выросло с 25% до 43%. При ожирении страдают все системы организма, включая печень, сердце и почки.