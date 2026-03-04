Врач Соломатина предупредила о том, что при ожирении страдают все системы организма

За последние 30 лет число взрослых с лишним весом в мире выросло с 25% до 43%, согласно статистике Всемирной организации здравоохранения. Среди детей и подростков 5–19 лет ситуация также тревожная: если в 1990 году лишний вес был у 8%, то в 2022-м — уже у 20%. Ситуацию прокомментировала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина в разговоре с «Москвой 24» .

Эксперт отметила, что производители и маркетологи используют для продвижения вредных продуктов врожденные программы в организме человека. Например, глутамат натрия обманывает мозг, из-за чего человек потребляет больше продуктов, в которых нет белка, но есть глутамат.

По словам эксперта, когда жировая ткань накапливается, клетка перестает нормально функционировать. В ответ на повреждение сосудов организм посылает холестерин, в результате чего печень обрастает жиром. Мозг не получает энергию и продолжает требовать высококалорийную еду.

Доктор подчеркнула важность употребления овощей и фруктов, ферментированных продуктов, белка и жиров. Она также отметила, что при ожирении страдают все системы организма, включая печень, сердце и почки.