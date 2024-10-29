Диетолог Соломатина рассказала, что в печени трески содержатся не только омега-3, но и витамины А, В, D

Многие диетологи и нутрициологи считают печень трески суперфудом за счет ее полезных свойств. Об этом радио Sputnik рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По словам специалиста, в этом продукте много омега-3 жирных кислот, которые снижают уровень воспаления в организме. Кроме того, печень трески помогает восполнить необходимое количество витамина D.

«И достаточно одной баночки печени трески на всю семью, чтобы восполнить необходимое количество витамина D», — сообщила эксперт.

Витамин А, который также присутствует в продукте, помогает обновлять ткани кожи и слизистых и повышает иммунитет, а витамины группы В улучшают метаболические процессы в печени и укрепляют нервную систему, добавила Соломатина.