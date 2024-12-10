Эндокринолог раскрыл главное правило успешного похудения

Быстро и эффективно похудеть поможет увеличение количества овощей в рационе. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.
«Похудеть быстро, легко и без ущерба для здоровья можно. Главное — не форсировать события и соблюдать ряд довольно простых правил. Например, увеличить количество клетчатки в рационе», — отметила специалист.
Отличным источником грубых пищевых волокон являются овощи. Клетчатка помогает регулировать уровень сахара в крови и способствует снижению холестерина. Калошина также посоветовала употреблять в пищу больше необработанных продуктов.
Строгая предновогодняя диета может обернуться проблемами со здоровьем. Экспресс-диеты не помогают похудеть, а лишь выводят воду из организма, что может привести к нарушению водно-солевого баланса.
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