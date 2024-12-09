Врач объяснил, почему нельзя худеть перед Новым годом

Многие перед Новым годом пытаются экстренно похудеть, чтобы лучше выглядеть в праздничном наряде. Но строгая диета может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, предупредила News.ru врач-реабилитолог Видновской клинической больницы Светлана Малиновская.

«Экспресс-диеты, обещающие похудеть на пять, 10 или 15 килограммов, не уничтожают жир, а в основном выводят воду. Если при этом еще и принимать мочегонные препараты — организму не поздоровится», — отметила она.

В этом случае, по словам врача, нарушается водно-солевой баланс. Это может привести к сухости кожи, потере ее эластичности и ухудшению цвета лица. Также у человека могут начаться головокружения, а иммунитет ослабнет.

Еще Малиновская предупредила, что обычно сильное похудение перед Новым годом приводит к тому, что после него человек поправляется, причем вдвое больше.

«Вернувшийся жир осядет не там, откуда прогнали, а на талии или бедрах, в брюшной полости», — подчеркнула она.

Подобные отложения приводят к риску атеросклероза, инфаркта и инсульта.