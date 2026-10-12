Эндокринолог Поляков заявил, что для снижения риска диабета нужна комплексная смена образа жизни

Для эффективной профилактики сахарного диабета необходима комплексная смена образа жизни, а не только отказ от сладкого. Об этом в интервью aif.ru сообщил врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков.

По словам специалиста, суточная калорийность рациона должна соответствовать тратам энергии, а питание — быть сбалансированным по белкам, жирам и углеводам. Эксперт посоветовал исключить фастфуд и простые углеводы, а также повысить физическую активность, чтобы избежать гиподинамии.

Кроме того, для защиты от заболевания важно снижать уровень стресса, пить достаточно воды и высыпаться. Людям с генетической предрасположенностью к диабету второго типа Поляков рекомендовал обсудить с лечащим врачом прием поддерживающих биологически активных добавок.