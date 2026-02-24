Эндокринолог Поляков рассказал, что незрелые бананы можно есть даже при диабете

Существует мнение, что перезрелые бананы содержат больше антиоксидантов, чем обычные. Однако Поляков считает это утверждение спорным. По его словам, при перезревании банана происходит разрушение клеток, в результате чего антиоксиданты действительно высвобождаются, но их количество не так велико, чтобы рассматривать это как антиоксидантную терапию.

Кроме того, перезрелые бананы содержат больше сахара, поэтому их не рекомендуется употреблять людям с ожирением, инсулинорезистентностью и сахарным диабетом. В то же время молодые незрелые бананы подходят даже диабетикам.