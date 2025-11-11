Эндокринолог Подпругина рекомендовала контролировать интенсивность спорта при диабете

Эндокринолог Наталья Подпругина рассказала о необходимости ограничений для пациентов с сахарным диабетом. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru .

По словам эксперта, совершенно необязательно отказываться от углеводов. Важно понимать, что полезные сложные углеводы, присутствующие в зерновых продуктах, бобовых растениях, ржаном хлебе, ряде овощей и фруктов, обязательно нужно включать в меню пациента.

Специалист прокомментировала ограничения в плане физической активности. Как пояснила врач, умеренные занятия рекомендованы при диабете. Проблема возникает тогда, когда нагрузка становится чрезмерной, что повышает риск развития гипогликемии — состояния концентрации сахара в крови ниже нормы.