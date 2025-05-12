Эндокринолог Павлова сообщила, что фруктовые соки могут привести к ожирению

Эндокринолог Зухра Павлова рассказала KP.RU о проблемах со здоровьем, которые могут быть вызваны употреблением фруктовых соков.

По словам медика, фруктовые соки могут привести к ожирению и набору веса за счет жировой ткани.

«Если в организм попадает фруктоза, а в соках ее много, то половина ее превратится в жир», — пояснила специалист.

Оставшаяся часть фруктозы превращается в глюкозу. При недостатке физической активности она откладывается в жировой ткани в качестве запаса. Большое количество фруктозы может привести к развитию метаболического синдрома, сахарного диабета и сердечно-сосудистых проблем.

Павлова посоветовала употреблять фрукты в натуральном виде, в качестве десерта после основного приема пищи. В качестве напитка лучше выбрать обычную воду.