Эндокринолог назвал фастфуд, повышающий риск развития рака

Эндокринолог Калошина: картофель фри увеличивает риск развития рака

IMAGO/Maximilian Koch
Фото: IMAGO/Maximilian Koch/Global Look Press

Потребление картофеля фри повышает риск развития онкологических заболеваний. Об этом рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина, ее слова привело РИА «Новости».

«Употребление картофеля фри можно сравнить с курением сигарет. В одной порции любимой классики фастфуда содержится столько же альдегидов, как в сигарете», — пояснила врач.

Эндокринолог уточнила, что речь идет о картофеле фри из ресторанов быстрого питания, где масло для фритюра меняют редко. Калошина отметила, что любая жареная пища не идет на пользу организму, но раз в месяц можно побаловать себя картошкой фри, обжаренными во фритюре креветками или кольцами кальмара.

Врач Зухра Павлова считает, что проводить параллель между картошкой фри и сигаретами — перебор. От редкого употребления данного блюда никакого вреда не будет.

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