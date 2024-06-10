Врач Павлова: сравнивать вред от картошки фри и курения неправильно

Ученые сравнили вред от одного ломтика картофеля фри с выкуриванием целой сигареты, сообщил « ФедералПресс ». По словам врача Зухры Павловой, проводить такую параллель неправильно.

Эксперт отметила, что от редкого употребления данного блюда никакого вреда не будет. Не все альдегиды, содержащиеся в масле для жарки, опасны в одинаковой степени.

«Это не самый полезный продукт, но сравнивать его с сигаретами — перебор», — считает Павлова.

В редких случаях картофель фри является постоянной частью рациона, а вот курят многие каждый день, напомнила врач.