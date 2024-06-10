Врач Павлова: сравнивать вред от картошки фри и курения неправильно
Ученые сравнили вред от одного ломтика картофеля фри с выкуриванием целой сигареты, сообщил «ФедералПресс». По словам врача Зухры Павловой, проводить такую параллель неправильно.
Эксперт отметила, что от редкого употребления данного блюда никакого вреда не будет. Не все альдегиды, содержащиеся в масле для жарки, опасны в одинаковой степени.
«Это не самый полезный продукт, но сравнивать его с сигаретами — перебор», — считает Павлова.
В редких случаях картофель фри является постоянной частью рациона, а вот курят многие каждый день, напомнила врач.