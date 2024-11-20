Эндокринолог Мокрышева назвала ожирение и диабет проблемой целых семей

В современном мире ожирение и диабет становится проблемой целых семей. Для изменения ситуации необходима смена парадигмы мышления всех домочадцев. Таким мнением поделилась член-корреспондент РАН, врач-эндокринолог Наталья Мокрышева в беседе с kp.ru .

Она отметила, что сейчас медицина активно использует алгоритмы искусственного интеллекта в протоколах лечения сахарного диабета, однако еще на профилактическом этапе важно убедить людей изменить свой образ жизни.

И родителям, и детям необходимо понять, что избыточная масса тела и низкая физическая активность разрушают будущее, сокращая продолжительность жизни и создавая риски раннего старения, подчеркнула специалист.