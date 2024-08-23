Эндокринолог Мисникова: сахарный диабет успешно контролируется в любом возрасте

Сахарный диабет не является приговором для ребенка. Заболевание можно успешно контролировать в любом возрасте. Об этом рассказала эндокринолог Инна Мисникова в беседе с Pravda.Ru.

Врач напомнила, что при первом типе от недуга избавиться невозможно. Однако эффективные способы введения инсулина позволяют жить полноценной жизнью.

По словам медика, родителям необходимо следить за рационом детей. Меню должно включать овощи, фрукты, цельное зерно. Такие продукты являются профилактикой развития диабета второго типа, добавил сайт «Аргументы и факты».

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