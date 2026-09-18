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    Эндокринолог Мисникова призвала не подбирать витамины по советам ИИ

    Врач-эндокринолог Инна Мисникова предупредила, что рекомендации нейросетей по приему витаминов могут привести к передозировке и опасным последствиям, сообщает ИА НСН.

    Россияне все чаще обращаются к искусственному интеллекту, чтобы расшифровать анализы на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D.

    Врачи связывают эту тенденцию с советами блогеров. Они рекомендуют проверять эти показатели при усталости и повышенной утомляемости.

    Мисникова подчеркнула, что ИИ не может оценить состояние человека так же, как опытный специалист. Она призвала не следовать советам нейросетей о витаминах без консультации с врачом.