Эндокринолог Мисникова призвала не подбирать витамины по советам ИИ

Врач-эндокринолог Инна Мисникова предупредила, что рекомендации нейросетей по приему витаминов могут привести к передозировке и опасным последствиям, сообщает ИА НСН .

Россияне все чаще обращаются к искусственному интеллекту, чтобы расшифровать анализы на ферритин, гормоны щитовидной железы и витамин D.

Врачи связывают эту тенденцию с советами блогеров. Они рекомендуют проверять эти показатели при усталости и повышенной утомляемости.

Мисникова подчеркнула, что ИИ не может оценить состояние человека так же, как опытный специалист. Она призвала не следовать советам нейросетей о витаминах без консультации с врачом.