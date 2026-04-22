Эндокринолог Мисникова предупредила о рисках, связанных со строгими диетами

Медицинские специалисты отмечают нарушения обмена веществ, которые могут быть вызваны строгими диетами с искусственными ограничениями в питании. Главный внештатный эндокринолог Минздрава Московской области Инна Мисникова в интервью «Радио 1» обратила внимание на эту проблему.

Эндокринолог подчеркнула, что нарушения обмена веществ возникают, когда человек сильно ограничивает себя в еде. Особенно это касается молодых девушек, которые часто выбирают строгие диеты. Мисникова призывает к осторожности и рекомендует консультироваться с врачом перед началом любой ограничительной диеты, написала «Свободная пресса».

По словам специалиста, при «диабете от недоедания» (5-й тип) из-за дефицита белка страдает структура поджелудочной железы. Если железа серьезно пострадала и сформировалась маленькой, развивается абсолютная инсулиновая недостаточность. В таком случае единственным выходом является терапия инсулином.