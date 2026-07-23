Эндокринолог Михалева предостерегла от соковых диет из-за риска истощения организма

Врач-диетолог, эндокринолог Оксана Михалева рассказала, что соковая диета может привести к серьезным проблемам со здоровьем. По ее словам, несмотря на то что такие диеты позиционируются как способ «очистить организм» и похудеть, они имеют серьезные ограничения с точки зрения физиологии человека, написала «Газета.ru» .

Специалист подчеркнула, что в соках нет белка и очень мало жиров, которые необходимы организму для поддержания мышечной массы, работы иммунной системы, восстановления тканей и синтеза гормонов. Если несколько дней подряд получать энергию только из соков, организм начнет использовать собственные белковые запасы, что приведет к потере мышечной массы, добавил KP.RU.

Кроме того, даже свежевыжатые соки содержат много глюкозы и фруктозы, но почти не содержат клетчатки. Это приводит к быстрому повышению уровня сахара в крови и кратковременному чувству сытости. Для людей с ожирением, инсулинорезистентностью, преддиабетом или сахарным диабетом такой режим питания особенно неблагоприятен.

Михалева подчеркнула, что пищевые волокна, которые содержатся в цельных овощах и фруктах, замедляют всасывание углеводов, поддерживают нормальную работу кишечника и служат питательной средой для кишечной микробиоты.