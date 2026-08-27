Эндокринолог Лазуренко назвала психологические факторы причиной лишнего веса

Врач-диетолог, эндокринолог Наталья Лазуренко рассказала о причинах лишнего веса. В эфире радиостанции «Говорит Москва» специалист отметила, что дело не только в физиологии и силе воли.

Эндокринолог напомнила о фундаментальных законах физики: для снижения веса необходимо потреблять меньше калорий и увеличивать физическую активность. Тем не менее, она подчеркнула, что для многих людей с избыточной массой тела, ожирением или обменными заболеваниями, такими как сахарный диабет, проблема носит хронический характер.

Специалист отметила, что на вес человека влияют не только ограничения в питании. Огромную роль играют психоэмоциональное состояние, образ жизни семьи и социальные условия.