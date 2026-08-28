Эндокринолог Кузнецова назвала способ снизить риск диабета

Кузнецова рассказала, что диабет второго типа во многих случаях можно предотвратить или отсрочить. По ее словам, потеря 5–7% исходной массы тела заметно снижает риск заболевания.

Врач рекомендовала заниматься физической активностью не менее 150 минут в неделю. Она пояснила, что мышцы активно потребляют глюкозу. В рацион следует включить овощи, цельнозерновые продукты, нежирные белки и полезные жиры, пишет «Свободная пресса».

Кузнецова посоветовала ограничить рафинированные продукты, сладкие газировки, выпечку, белый хлеб и фастфуд. Она также призвала регулярно проверять уровень глюкозы в крови, особенно после 40 лет.