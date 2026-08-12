Эндокринолог Курганович указала на необходимость обучения детей с диабетом самоконтролю

Главный внештатный окружной детский специалист-эндокринолог ДЗМ в СВАО, кандидат медицинских наук Анастасия Курганович в интервью «Известиям» подчеркнула важность обучения детей с сахарным диабетом навыкам самоконтроля. По словам специалиста, с возрастом дети должны учиться самостоятельно управлять своим состоянием.

Эндокринолог заявила, что контроль заболевания требует учета множества нюансов повседневной жизни: питания, физической активности, участия в мероприятиях. Поддержание стабильного состояния — это постоянный процесс, который включает медицинские знания и использование современных технологий.

Особую роль в этом играют системы непрерывного мониторинга глюкозы. Они делают контроль состояния более точным и безопасным. Курганович отметила, что подростковый возраст — сложный период для детей с хроническими заболеваниями. Важно активнее обучать подростков навыкам управления диабетом. Для этого могут быть полезны специализированные лагеря и санатории.

Врач также подчеркнула важность надежных систем мониторинга для родителей. Большинство детей с диабетом должны иметь возможность постоянного контроля показателей. Точность устройств, доступность данных и возможность удаленного просмотра информации через приложения важны для семей.

Кроме того, специалист указала на необходимость повышения информированности общества о сахарном диабете. Важно менять отношение к заболеванию и воспринимать людей с диабетом как людей с особенностью обмена веществ, которым необходимы определенные условия для поддержания здоровья.