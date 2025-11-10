Эндокринолог Князькина объяснила пользу меда для сердца и сосудов

Главный эндокринолог Пензенской области Екатерина Князькина рассказала о свойствах меда в рамках Недели борьбы с диабетом. Она отметила, что мед на 80% состоит из натуральных сахаров и является эффективным источником энергии, особенно полезным для спортсменов. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Мед содержит антиоксиданты, которые могут снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний и поддержать здоровье глаз. Умеренное употребление меда — одна-две чайные ложки — положительно влияет на артериальное давление и уровень холестерина.

Однако мед имеет высокий гликемический индекс, поэтому людям с избыточным весом и диабетом следует ограничить его потребление. Пациентам с диабетом необходимо проконсультироваться с врачом перед тем, как включать мед в свой рацион.

Мед не рекомендуется давать детям до года из-за риска непереносимости. Детям постарше его можно добавлять в молоко, творог или каши. Для лечебного применения меда также необходима консультация врача.