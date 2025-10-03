Эндокринолог Фетисова рассказала, что больше трех чашек кофе в день ухудшают концентрацию

Кофе — популярный напиток среди россиян, который может оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на организм. Врач-эндокринолог Надежда Фетисова в эфире телеканала «Санкт-Петербург» поделилась информацией о том, когда кофе может быть вреден.

Специалист отметила, что лучше пить кофе в первой половине дня, так как кофеин может нарушать сон. Умеренное потребление напитка, до трех чашек американо в день, стимулирует кровообращение и энергетический обмен, снижает риск сахарного диабета и болезней сердца.

Однако если пить больше трех чашек, это может привести к потере концентрации, снижению антистрессовой устойчивости и негативному воздействию на иммунную и эндокринную системы.

«Но если человек весь день пил только кофе, ни глотка воды – будет обезвоживание. Кофеин увеличивает потерю жидкости, усиливает кровоток в почках, мочегонный эффект», — подчеркнула Фетисова.