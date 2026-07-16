Эндокринолог Долгушин развеял миф о связи хлеба и диабета

Эндокринолог Григорий Долгушин опроверг распространенный миф о том, что регулярное употребление хлеба может привести к сахарному диабету. Об этом написал Infox.ru .

В своем Telegram-канале врач пояснил, что риск развития диабета второго типа связан не с углеводами в рационе, а с накоплением жировой ткани. Он подчеркнул, что умеренное потребление цельнозернового хлеба может даже улучшить обмен веществ и помочь поддерживать нормальный уровень сахара в крови.

Долгушин отметил, что некоторые люди ошибочно считают все сорта хлеба потенциально опасными для здоровья. Например, на прием к нему приходила пожилая женщина, которой внуки в течение двух лет запрещали есть хлеб.

Врач добавил, что хлеб может быть частью здорового питания, особенно если выбирать сорта с высоким содержанием клетчатки. Это полезно для пищеварения. Однако важно помнить о сбалансированности рациона, в котором должны присутствовать белки, жиры и углеводы в разумных пропорциях.