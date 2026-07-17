Эндокринолог Денисова предостерегла людей с диабетом от употребления фруктового льда

Врач-эндокринолог и диетолог сети «Клиника Фомина» Татьяна Денисова сообщила Здоровью Mail , что фруктовый лед не рекомендуется употреблять людям с диабетом обоих типов и преддиабетом.

Денисова подчеркнула, что фруктовый лед содержит преимущественно простые сахара и его нежелательно включать в рацион людям с нарушениями углеводного обмена. Она уточнила, что для людей с сахарным диабетом первого типа возможно употребление этого лакомства, но только при условии расчета дозы инсулина короткого действия на порцию продукта, написало Ura.ru.

Также эндокринолог отметила, что фруктовый лед может быть альтернативой обычному мороженому для людей с лактазной недостаточностью.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что мороженое может представлять опасность для людей с сахарным диабетом и ожирением. Она рекомендовала таким людям употреблять его с большой осторожностью. Кроме того, врач указала на то, что быстрое поедание мороженого может вызвать головную боль.