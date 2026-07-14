Эндокринолог Боханова отметила, что преддиабет часто проходит незаметно и без выраженных симптомов

Преддиабет часто проходит незаметно, без выраженных симптомов. Однако это важный этап, когда болезнь можно предотвратить. Дерматокосметолог, нутрициолог и эндокринолог Елена Боханова сообщила «Свободной прессе» , что с возрастом обмен веществ замедляется и увеличивается масса тела.

Тревожными признаками могут быть аномальная прибавка в весе, длительно незаживающие раны, трещины, зуд, сыпь, появление папиллом и бородавок, гиперпигментация кожи на локтевых сгибах и в кожных складках, одышка при физической нагрузке, жжение и онемение в стопах, нарушения сна.

Однако чаще всего преддиабет протекает бессимптомно. Врач рекомендует регулярно проходить чекап, особенно если у близких родственников есть сахарный диабет.

О преддиабете также говорят показатели глюкозы натощак 5,6−6,9 ммоль/л или результат глюкозотолерантного теста от 7,8 до 11,0 ммоль/л.

Елена Боханова подчеркнула, что современная эндокринология располагает эффективными методами профилактики прогрессирования заболевания. Основа лечения — снижение массы тела, коррекция питания, регулярная физическая активность, а при наличии показаний — медикаментозная терапия.

Врач отметила, что если индекс массы тела превышает 27 кг/м², а анализы на верхней границе нормы, стоит обратиться к эндокринологу. Преддиабет — это не приговор, а возможность изменить образ жизни.