Эндокринолог Баранов посоветовал диабетикам есть десерты с сахарозаменителями

Людям с диабетом не обязательно отказываться от сладкого: десерты лучше выбирать с сахарозаменителями. Об этом сообщил эндокринолог и диетолог Павел Баранов, передает РИА Новости .

Сладости не запрещены при диабете, но важно учитывать тип заболевания, пояснил врач Баранов. Он отметил, что самостоятельное приготовление десертов позволяет контролировать состав: использовать минимум жиров, заменять сахар сахарозаменителями, а калорийные ингредиенты — менее калорийными аналогами, пишет «Ридус».

Хорошей альтернативой врач назвал желе. Сегодня также доступны готовые десерты без сахара. Однако при выборе продуктов диабетикам следует внимательно читать состав, так как отсутствие сахара не всегда означает отсутствие углеводов, влияющих на уровень глюкозы в крови.2 источника