Эндокринолог Андронов разрешил сладости при сахарном диабете

Эндокринолог Виталий Андронов сообщил, что сладости при сахарном диабете можно включать в рацион, если учитывать углеводы и общее питание, передает RT .

Андронов отметил, что после постановки диагноза пациенты часто пытаются полностью отказаться от продуктов с сахаром. По его словам, такой подход не имеет медицинских оснований и его трудно соблюдать долгое время.

Специалист рекомендовал строить рацион по принципу тарелки: половину должны занимать овощи, четверть — белковые продукты, еще четверть — сложные углеводы и цельнозерновые продукты. Небольшой десерт после полноценного приема пищи может быть рациональнее сладкого натощак.

Андронов подчеркнул, что людям на инсулинотерапии особенно важно считать углеводы, поскольку от них зависит необходимая доза инсулина. Реакция на одинаковые блюда у разных людей может отличаться, поэтому следует учитывать индивидуальные показатели глюкозы, пишет «Ридус».

Физическая активность при диабете не запрещена и помогает повысить чувствительность к инсулину, контролировать вес и снижать риск сердечно-сосудистых осложнений. При диабете первого типа, а также при приеме инсулина или сахароснижающих препаратов во время тренировок нужно следить за риском гипогликемии.