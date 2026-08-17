Эндокринолог Андронов рассказал, что частые перекусы сладостями повышают риск диабета второго типа

Врач-эндокринолог Виталий Андронов в интервью «Газете.Ru» сообщил, что некоторые повседневные привычки могут повышать риск развития диабета второго типа. Он подчеркнул, что нет одной привычки, которая могла бы полностью защитить от заболевания, но ежедневные решения человека влияют на его здоровье.

Среди опасных привычек врач назвал частые перекусы сладостями и выпечкой, так как они поддерживают высокий уровень инсулина и глюкозы в крови. Также он отметил, что малоподвижный образ жизни ухудшает способность мышц расходовать сахар, пишет «Свободная пресса».

По словам эксперта, недосып нарушает гормональный баланс и усиливает тягу к сладкому. Кроме того, сладкие напитки содержат скрытые калории, которые также повышают риски.

Виталий Андронов добавил, что отказ от регулярных медицинских обследований позволяет болезни развиваться незаметно, поскольку диабет часто протекает без явных симптомов.