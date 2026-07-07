Эндокринолог Алтунина предостерегла от чрезмерного употребления авокадо

Эндокринолог Анастасия Алтунина предостерегла от чрезмерного употребления авокадо. В беседе с Lenta.ru она сообщила, что один средний плод содержит около 300–350 ккал и примерно 30 г жиров. Ежедневное употребление одного-двух авокадо может со временем привести к набору веса.
Алтунина отметила, что для большинства людей такое количество авокадо не будет проблемой, но при желчнокаменной болезни или склонности к застою желчи большое количество авокадо может вызвать сокращение желчного пузыря и движение камней, написал RT.
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