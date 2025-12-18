Эликсир молодости. Производитель первой в России таблетки от диабета заявил, что она может продлевать жизнь

«Промомед»: первая в России таблетка от диабета может продлевать жизнь

По официальным данным, диабетом второго типа в России болеют около пяти миллионов человек. Но есть экспертные оценки, что реальное число — от 10 до 12 миллионов. Революционное для отечественной медицины событие: фармпроизводитель «Промомед» объявил о выводе на рынок препарата «Семальтара».

Обычные лекарства и инсулин просто резко снижают уровень сахара в крови, а это большая нагрузка на сердце и гипогликемия мозга. «Семальтара» избавляет от таких рисков.

Это первое отечественно лекарство подобного типа в таблетках. При клинических исследованиях обнаружился побочный эффект: снижение тяги к алкоголю. Кроме того, комплекс препаратов может продлевать жизнь, заверили производители.

«У нас есть наша здоровая жизнь. Как ее увеличить? Это семейство препаратов: и „Семаглутатит“, и „Терзипатит“ — двойной агонист и будущий наш тройной агонист, они не только вылечивают целый ряд заболеваний, которые связаны с метаболическим синдромом, но и дают прогноз долгой и здоровой жизни. Мы ведем целый ряд широких доклинических исследований», — подчеркнул доктор медицинских наук, председатель совета директоров компании «Промомед» Петр Белый.