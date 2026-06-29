Эксперты Роскачества порекомендовали выбирать клубнику, которая была сразу собрана в розничную тару

Эксперты Роскачества рассказали, как выбрать качественную клубнику. Вкус и безопасность ягоды зависят не от страны происхождения, а от соблюдения технологий выращивания, логистики и правил хранения, написал KP.RU .

Специалисты рекомендуют выбирать клубнику, выращенную в России. Ее собирают на стадии полной зрелости, в то время как импортные сорта срывают раньше времени, чтобы транспортировать без повреждений. За время пути ягода сохраняет свой внешний вид, но не набирает сахар и аромат.

Сезон клубники уже начался в южных регионах России, скоро ягода созреет в центральной части страны. Добросовестные производители, как местные, так и зарубежные, работают по строгим стандартам качества без применения вредных химикатов.

Эксперты рекомендуют выбирать клубнику, которая была сразу собрана в розничную тару (контейнеры от 250 граммов до одного килограмма). Избегайте покупки влажных, пересохших или гнилых ягод.

Ключевым фактором сохранения качества является «холодовая цепочка»: охлаждение урожая до +2…+4 градусов в течение часа после сбора позволяет сохранить вкус и полезные свойства клубники на срок до 10–14 дней. Этот принцип следует соблюдать и дома, ягоду лучше всего хранить в холодильнике.