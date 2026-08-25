Врач Данилов предупредил, что тренировки в горячих залах увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему

В фитнесе и велнесе набирают популярность тренировки в помещениях с повышенной температурой. Хотя такой формат помогает быстрее разогреть мышцы и улучшить гибкость, он также создает дополнительную нагрузку на организм и может быть опасен для людей с определенными заболеваниями. Однако тренировки в жарком помещении увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему, заявил «Известиям» заведующий кафедрой нервных болезней ИПО Первого МГМУ имени Сеченова Алексей Данилов.

По словам эксперта, при высокой температуре сосуды кожи расширяются, усиливается потоотделение, а сердцу приходится перекачивать больше крови, чтобы поддерживать физическую активность и процесс охлаждения организма.

Преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов пояснил, что организм одновременно решает две задачи — обеспечивает мышцы энергией и пытается охладиться. Из-за этого нагрузка на сердце и сосуды возрастает.

Высокая температура в сочетании с тренировкой может привести к обезвоживанию, перегреву и дополнительной нагрузке на сердечно-сосудистую систему. Эксперты отмечают, что ухудшение самочувствия нельзя считать нормальной частью эффективного занятия. При появлении тревожных симптомов тренировку необходимо прекратить и перейти в прохладное помещение.

Предварительная консультация врача необходима людям с гипертонией, ишемической болезнью сердца, аритмиями, сердечной недостаточностью, а также тем, кто перенес инфаркт или инсульт. Осторожность также требуется при диабете, заболеваниях почек и легких, нарушениях водно-электролитного баланса, во время восстановления после инфекций и при приеме препаратов, влияющих на давление или работу сердца.