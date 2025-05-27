Эксперт Роспотребнадзора Гафарова рассказала о росте числа обращений после укусов клещей в Крыму

Около 900 обращений после укусов клещей зафиксировали на территории Крыма с начала 2025 года. Это на 200 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сакине Гафарова в эфире «Радио Крым» .

Специалист также отметила, что диагностировано восемь случаев клещевого боррелиоза. Важно обращать внимание на первые симптомы болезни и незамедлительно обращаться к врачу, подчеркнула Гафарова.

Она посоветовала своевременно делать прививки от клещевого вирусного энцефалита, особенно, если запланирована поездка в лес или отправка детей в оздоровительные лагеря.