Эксперт Роспотребнадзора Гафарова рассказала о росте числа обращений после укусов клещей в Крыму

Около 900 обращений после укусов клещей зафиксировали на территории Крыма с начала 2025 года. Это на 200 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала эксперт отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Сакине Гафарова в эфире «Радио Крым».
Специалист также отметила, что диагностировано восемь случаев клещевого боррелиоза. Важно обращать внимание на первые симптомы болезни и незамедлительно обращаться к врачу, подчеркнула Гафарова.
Она посоветовала своевременно делать прививки от клещевого вирусного энцефалита, особенно, если запланирована поездка в лес или отправка детей в оздоровительные лагеря.
Организатор ПМЭФ получил более двух тысяч предложений для формирования повестки
Школьники в Дубне совершили тренировочное десантирование по системе «Трос»
Пять школ капитально отремонтируют в Серпухове в 2025 году
Германия и Украина подписали соглашение об инвестициях ФРГ в производство украинского оружия
В Швейцарии разрешили продать Германии десятки Leopard 1. На Украину танки не пустят
Лицей в Химках победил во всероссийском конкурсе образовательных учреждений
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте