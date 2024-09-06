Эксперт РОСБИОТЕХа Бурматнов назвал ржаной хлеб самым полезным

Ржаной хлеб, содержащий большое количество витаминов и ценных веществ, является самым полезным видом данных изделий. Об этом заявил преподаватель кафедры зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий Университета РОСБИОТЕХ Валерий Бурматнов в беседе с РИА «Новости» .

По его словам, данный продукт — отличный источник марганца, цинка, меди, железа. Кроме того, в составе есть витамины В1, В2, В6, РР, а также пищевые волокна.

«Такой хлеб <…> менее калориен, чем пшеничный», — отметил эксперт.

Он посоветовал включить ржаной хлеб в рацион при сахарном диабете и проблемах с ЖКТ. То же самое касается пациентов с ограниченным режимом питания, добавила «Свободная пресса».