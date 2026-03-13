Эксперт по сну раскрыл причины сонного паралича

Сонный паралич, при котором сознание остается ясным, но тело не слушается, возникает из-за особенностей быстрой фазы сна. Об этом рассказал Daily Mail ученый Том Коулман.

В этот период, по его словам, мозг активен примерно так же, как и наяву, но мышцы заблокированы, чтобы человек не смог воплотить то, что видит во снах. Если в это время проснуться, то мозг не успевает подать сигнал, и на какое-то время возникает сонный паралич.

Чтобы снизить частоту таких явлений, специалисты рекомендуют ложиться и вставать в одно и то же время, отводя на сон не меньше семи часов ежедневно, а также постараться снизить уровень стресса, не переедать на ночь и спать на боку, а не на спине.

Ранее врач-сомнолог Карема Магомедова рассказала, почему не стоит спать под работающий телевизор.