Эксперт по питанию Синицын рассказал, что для жаркой погоды подойдет свежий лимонад с огурцом, базиликом и мятой

Кулинарный блогер Сергей Синицын в интервью радио Sputnik поделился советами, как приготовить полезный лимонад. По его словам, такой напиток должен не только утолять жажду, но и поддерживать пищеварение, укреплять иммунитет.

Синицын отметил, что лимонад должен поддерживать водно-солевой баланс и не вызывать резких скачков сахара в крови. Вместо сахара можно использовать стевию — натуральный подсластитель, который благотворно влияет на организм. Также лимонад должен содержать витамины и антиоксиданты.

Для яркого вкуса понадобятся свежие ягоды и фрукты, особенно цитрусовые. Цитрусовые можно использовать как в виде сока, так и в виде цедры.

«Сначала апельсин надо помыть хорошо, затем снять при помощи экономки или овощечистки тонкую кожицу и эту цедру использовать, потому что в ней много и насыщенного и яркого вкуса, много душистого аромата апельсина или грейпфрута», — рекомендует Сергей Синицын.

Лимонады бывают разных видов: антипростудные, ягодные и освежающие. Например, для антипростудного лимонада подойдет имбирь, который хорошо сочетается с цитрусами. Ягодный лимонад богат антиоксидантами и помогает клеткам лучше восстанавливаться. А для жаркой погоды подойдет свежий лимонад с огурцом, базиликом и мятой. Можно также добавить небольшое количество соли, чтобы напиток был более актуальным в жару.