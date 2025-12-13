Эксперт по питанию Малеванная предложила принимать гепатопротекторы за неделю до Нового года

Генеральный директор АНО НИИ функционального питания Юлия Малеванная посоветовала заранее позаботиться о здоровье, чтобы без последствий пережить новогодние праздники. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Эксперт предложила за одну-две недели до Нового года начать принимать гепатопротекторы на основе эссенциальных фосфолипидов. Они помогают печени справляться с алкогольной и пищевой нагрузкой, действуя как строительный материал для восстановления клеток органа.

Также Малеванная рекомендовала пропить курс витаминов группы B, так как алкоголь активно вымывает их из организма. Дефицит нутриентов может привести к тревожности и дрожи по утрам. За несколько дней до застолья стоит начать принимать ферменты — липазу, амилазу и протеазу, добавили «Известия».