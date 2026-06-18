Эксперт по питанию Гредусова предложила принимать магний для облегчения авиаперелета

В самолете на организм одновременно воздействуют несколько факторов: низкая влажность воздуха, перепады давления, длительное сидение. Эксперт в сфере функционального питания Ольга Гредусова рассказала «Известиям» , как подготовиться к полету и снизить его отрицательное влияние на здоровье.

По словам специалиста, в самолете пассажиры часто сталкиваются с сухостью слизистых оболочек, усталостью, тяжестью в голове, заложенностью ушей при взлете и посадке.

«Еще в самолете следует перевести часы на время назначения и постараться начать жить, в частности спать, уже в новом режиме», — объяснила Гредусова.

По ее словам, стоит также принимать биологически активные добавки, например мелатонин для адаптации к новому режиму сна и магний для поддержки нервной системы.